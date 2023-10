Le parole di Carlo Ancelotti dopo la vittoria del Real Madrid in rimonta con la doppietta di Bellingham contro il Barcellona nel Clasico

Il Real Madrid si aggiudica in rimonta il Clasico, grazie alla doppietta del sempre più sorprendente Jude Bellingham. Di seguito le parole del tecnico delle Merengues, Carlo Ancelotti.

PARTITA – «La chiave della partita è aver cambiato atteggiamento tra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo siamo stati una squadra pigra, lenta, non aggressiva… e nel secondo, tutto il contrario. Capita nel calcio di non riuscire a giocare come vuoi. E nel primo tempo non eravamo al nostro livello. È stato da dimenticare. Fortunatamente, il secondo è stato diverso e ci ha dato la possibilità di vincere».

MODRIC E BELLINGHAM – «Modric ha cambiato la dinamica della partita, perché con lui avevamo più controllo palla e il Barça ha fatto un passo indietro e ha pressato meno. Jude è stato molto efficace. Ha segnato il primo ed è stato molto abile sul secondo. Sembra un veterano, per il suo atteggiamento. L’obiettivo era vincere, non pareggiare. E sapevo che quel gol avrebbe cambiato completamente l’inerzia della partita».

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA NELL’INTERVALLO – «Che queste partite possono essere perse, ma in un modo diverso. Con l’energia, la motivazione, si vince. I giocatori erano d’accordo, come si è visto nel secondo tempo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG