Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in vista della sfida di Liga contro il Barcellona. I dettagli

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del Clásico.

PAROLE – «Bellingham giocherà perché sta bene. Ha recuperato e si sta allenando oggi. Ha fatto un buon recupero ieri e gli hanno tolto il peso che aveva addosso. Non ha bisogno di spiegazioni su cosa sia un Clásico perché i professionisti guarda tutte le partite e tutti il mondo sa cos’è il Clásico. È una partita che tutti guardano ed è una delle più importanti. Camavinga ha fatto bene. Mendy è avvantaggiato perché ha riposato nella partita di Champions. Ho fiducia in tutti. La possibilità che un giocatore inizi e finisca la partita è molto piccola. So che chi non inizia la partita lo farà anche contribuire molto. Di questo ne sono convinti tutti, sia chi gioca dall’inizio sia chi entra dalla panchina».

