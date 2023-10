Le dichiarazione del presidente del club nerazzurro a margine dell’assemblea dei soci non lasciano particolari dubbi sul futuro societario.

Ieri si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Inter e i dati sono tutti in crescendo: Zhang non ha parlato, come succede sempre, del futuro societario, di una possibile cessione del club e del debito con Oaktree. Il presidente deve restituire il debito di 350 milioni al fondo californiano entro maggio 2024; se non lo farà Oaktree diventerà proprietario dell’Inter.

Le dichiarazioni

Il giornalista Fabrizio Biasin su Libero ha interpretato così quanto detto ieri dal presidente. “All’assemblea degli azionisti dell’Inter il presidente Steven Zhang ha detto cose. Eccone alcune. ‘La vittoria è sempre la nostra priorità’. ‘Lotteremo per la Seconda Stella’. ‘Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro Club’. ‘Da parte mia vi posso assicurare che in questi 5 anni e nei quasi 8 da quando abbiamo acquisito il club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il presidente dell’Inter’.

I meriti

“Questo discorso – converrete – non è quello di un tizio che sta pensando di levare le tende, tutt’altro. Molti sono spaventati dalla prospettiva di un ulteriore quinquennio cinese e, certo, i conti vanno sistemati ma… Zhang con 5 trofei è il 3° patron più vincente della storia dell’Inter e ha portato il club dall’85° posto del ranking Uefa all’8°. Oh, mica male“.

