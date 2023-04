Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Almeria

FALLI VINICIUS – «Non possiamo evitare che vada nell’uno contro uno e provi a dribblare. L’unico modo per preservarlo è l’attenzione dell’arbitro: solo lui può evitare che accada qualcosa di brutto. La nostra fortuna è che ha un fisico forte e regge i calci: anche Maradona e Pelé ne prendevano tanti, purtroppo. Poi c’è il problema del razzismo».

INFORTUNIO MODRIC – «Siamo dispiaciuti, per noi è insostituibile. Non sappiamo se ci sarà nella finale di Copa, speriamo che si riprenda presto. Per caratteristiche Ceballos si avvicina, poi abbiamo tante risorse, come Camavinga e Tchouameni».

RIMPIANTI CAMPIONATO – «Ci penso, sì. È mancata continuità, ma non è il caso di voltarsi indietro. C’è tanto ancora in gioco».

