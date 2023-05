Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, ha risposto alle accuse di razzismo nei sui confronti emerse sui social

Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, ha risposto sul suo profilo Twitter alle accuse di razzismo nei suoi confronti. Il terzino spagnolo era stato accusato da un utente sulla piattaforma.

Que quizás, por gente como tu, que se cree los bulos porque les interesa creérselos para ganar visibilidad , no avanzamos lo que tenemos que avanzar. Antes de hablar, infórmate. https://t.co/zbdQ2a0tvE — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) May 23, 2023

LE PAROLE – «Che forse, a causa di persone come te, che credono alle bufale perché sono interessate a crederci per ottenere visibilità, non stiamo promuovendo ciò che dobbiamo promuovere. Prima di parlare, scoprilo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG