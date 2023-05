Tutte le ultime novità sulle condizioni fisiche dei calciatori della Sampdoria per la sfida contro il Sassuolo

Di seguito il comunicato della Sampdoria.

COMUNICATO – La Sampdoria ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Bogliasco in vista dell’ultimo impegno casalingo con il Sassuolo, in programma venerdì sera (ore 20.45) al “Ferraris”. Lavori inviduali al “Mugnaini” per Andrea Conti, Michaël Cuisance e Sam Lammers; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, la squadra tornerà all’opera per una seduta mattutina.

