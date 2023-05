L’ex centrocampista David Pizarro ritiene che non ci sia troppa differenza tra Inter e Fiorentina.

Il Corriere dello Sport ha intervistato David Pizarro che ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia. “Voglio essere chiaro, non c’è alcun pronostico già scritto. È vero, l’Inter è in finale di Champions e fa paura ma la Fiorentina non vince un trofeo da troppo tempo e a questi livelli a fare la differenza è l’entusiasmo“.

Edin Dzeko

“Il marchio di fabbrica di Italiano è chiaro: lui va su tutti i campi per vincere. E poi magari chissà, l’Inter potrebbe avere già in testa la finale di Champions. In questo momento all’attacco dell’Inter riesce tutto ma del resto quando in rosa hai un campione del mondo e due specialisti come Edin e Romelu..“.

