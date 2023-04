Il discorso pronunciato da Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la vittoria per 0-4 al Camp Nou

Di seguito il discorso di Carlo Ancelotti dopo la clamorosa vittoria del Real Madrid a Barcellona.

Il discorso di Ancelotti dopo il 4-0 del Real al Barcellona 🗣

L'amore tra Re Carlo e i blancos in un video 🤍#DAZN pic.twitter.com/ggFOMr6ErA — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 6, 2023

LE PAROLE – Innanzitutto: congratulazioni. E’ un orgoglio vedere partite così. Sedersi in panchina e vedere partite così è un orgoglio. Per me e per tutti noi che lavoriamo con voi. Prima cosa: complimenti. Secondo: vi ho detto una bugia. Non era una finale, era una semifinale. La finale dobbiamo ancora giocarla. E terzo: ascoltate. Giorno libero domani!

