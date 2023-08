Liverpool sulle tracce di Tchouameni: arriva un no secco da parte del Real Madrid alla cessione del giocatore francese

Il Liverpool, dopo essersi visto soffiare Caicedo, ha intenzione di provarci seriamente per un altro giovane dal futuro assicurato: Aurélien Tchouameni del Real Madrid.

Come scrive Marca, però, nonostante i Reds siano pronti a svenarsi, il francese non è uno dei giocatori in vendita e resterà al Bernabeu anche l’anno prossimo.

