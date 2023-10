Jose Villarejo, ex ufficiale di polizia spagnolo, su cui pende una condanna di 109 anni, ha accusato il Real Madrid di corruzione agli arbitri

Nuova polemica arbitrale in Spagna, questa volta con protagonista il Real Madrid. Jose Villarejo, ex ufficiale di polizia spagnolo, accusato di aver diffuso segreti di stato, corruzione, collusione con la criminalità e organizzata e riciclaggio di denaro e su cui pende una pena per 109 anni di detenenzione se condannato, ha parlato ai microfoni di RAC1, accusando Florentino Perez di corrompere gli arbitri. Di seguito le sue parole e il comunicato del club.

VILLAREJO – «Florentino Pérez ha già corrotto agli arbitri prima che lo facesse il Barça. Chi osasse denunciare Florentino sarebbe un suicida. È intoccabile».

REAL MADRID – «Real Madrid FC. Il presidente Florentino Pérez ha ordinato l’immediato deposito della corrispondente azione legale intentata contro l’ex commissario Villarejo per le false accuse mosse alla radio catalana RAC1».

