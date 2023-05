Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Kimmich per il 2024, quando Kroos e Modric finiranno la loro esperienza alla Casa Blanca

Il 2024 sarà l’anno dell’addio per Toni Kroos e Luka Modric al Real Madrid e le Merengues, oltre che a Jude Bellingham, guardano sempre in Germania per i sostituti.

Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco Philipp Kessler, anche Joshua Kimmich sarebbe finito nel mirino del Real. Rimangono però da capire la volontà del giocatore del Bayern Monaco.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG