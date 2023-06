Arrivano forti rumours di mercato che vedono il club spagnolo pronto a strappare il numero 10 ai nerazzurri.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano in un video sul canale YouTube ha smentito la notizia di una possibile cessione da parte dell’Inter di Lautaro Martinez. “Per Lautaro Martinez al momento non sono informato su alcun’offerta o interessamento da parte del Chelsea. Tanti rumors, ma niente di concreto su Lautaro a oggi”.

Il giornalista poi sul suo account Twitter ha detto la sua anche su un possibile tentativo della Juventus per l’ex Primavera dell’Inter Cesare Casadei: “Il Chelsea ha già ricevuto tre richieste di prestito da società di Championship per Casadei. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Non c’è niente di concreto in merito ai rumors sulla Juventus; resterà al Chelsea, c’è un progetto a lungo termine”.

