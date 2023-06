I nerazzurri hanno praticamente piazzato due colpi in difesa: è quasi fatta infatti per il riscatto del centrale italiano e per l’acquisto del giovane braccetto tedesco.

Francesco Acerbi è praticamente un giocatore dell’Inter: i nerazzurri non sono riusciti ad ottenere uno sconto dalla Lazio e quindi per riscattarlo pagheranno in questi giorni i 4 milioni precedentemente pattuiti, lo riferisce Tuttosport.

Ausilio Marotta Antonello

Il centrale della nazionale ha stupito tutti coloro che ne criticavano l’acquisto riuscendo in pochissimo tempo a scalzare Stefan De Vrij dai titolari; bene ha fatto Simone Inzaghi a chiederne l’acquisto in maniera insistente l’estate scorsa. Insieme a lui arriverà anche Yann Bisseck, 22enne tedesco di proprietà dell’Aarhus, club della Serie A danese; i nerazzurri lo pagheranno 7 milioni di euro, ossia il valore della sua clausola rescissoria.

