I dirigenti nerazzurri lo seguivano da tempo ma non erano soli sul possente difensore centrale.

L’Inter non perde tempo e spinge subito sull’acceleratore in questa sessione di mercato: Yann Aurel Ludger Bisseck si accinge a diventare un nuovo difensore nerazzurro. In seguito all’incontro con l’agente avvenuto ieri in sede, la trattativa viaggia verso la conclusione favorevole: l’Inter pagherà in due tranche la clausola rescissoria del giocatore che ammonta a 7 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport ne descrive le caratteristiche principali: è alto 196 centimetri, è di piede destro ma gioca braccetto a sinistra: sarà quindi il nuovo vice-Bastoni. Nell’ultima stagione all’Aarhus, nella massima serie danese, ha collezionato 35 presenze e 5 goal; il video di uno di questi è già diventato virale sui social visto che si tratta di un destro terrificante dalla distanza che termina sotto l’incrocio. L’Inter ha accelerato perché ha intuito che anche altre squadre iniziavano a fare sul serio per Bisseck.

L’articolo L’Inter ha il nuovo vice-Bastoni: ecco le caratteristiche di Bisseck proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG