Il Real Madrid ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe 1996

Di seguito il comunicato ufficiale del Real Madrid su Dani Ceballos.

COMUNICATO – Il Real Madrid CF e Dani Ceballos hanno concordato di estendere il contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2027.

Dani Ceballos ha giocato per il Real Madrid in 120 partite in quattro stagioni, nelle quali ha vinto 11 titoli: 2 Europei Coppe europee, 3 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 Campionato, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe spagnole.

Dani Ceballos è stato internazionale con la Spagna in 13 occasioni. Ed è stato campione d’Europa con le squadre spagnole under 19 e under 21.

