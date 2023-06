L’Aston Villa ha ufficializzato il rinnovo di contratto di John McGinn, centrocampista scozzese e capitano

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Aston Villa.

COMUNICATO – L’Aston Villa è lieta di annunciare che il capitano John McGinn ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club.

Il nuovo contratto del centrocampista lo vedrà restare al Villa Park fino al 2027.

McGinn ha firmato per Villa nell’estate del 2018 da Hibernian dopo essersi goduto la prima parte della sua carriera nella sua nativa Scozia e si è subito reso caro al supporto di Villa con le sue esibizioni all-action nel mezzo del parco.

Ha scritto il suo nome nei libri di storia del club con il suo contributo e il gol a Wembley, contribuendo a riconquistare la promozione in Premier League nel 2019.

Da allora uno dei primi nomi sulla scheda della squadra, il beniamino dei tifosi è stato nominato capitano del club la scorsa estate.

In campo internazionale, è una presenza fissa nel centrocampo della Scozia, rappresentando con orgoglio il suo paese alle fasi finali di UEFA EURO 2020.

