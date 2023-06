La situazione tra Inter, Milan e il centrocampista del Sassuolo Frattesi: con l’affare Tonali che si è dimostrato decisivo

Come riportato da calciomercato.com, Milan e Inter sono in forte pressing per Frattesi, ma i rossoneri hanno dalla loro parte un vantaggio.

Il trasferimento del classe 2000 Tonali al Newcastle permetterà maggior fluidità in termini di trattativa, anche se il Milan non spenderà tutti i 40 milioni.

L’articolo Frattesi-Inter, ora arriva il pressing del Milan grazie all’affare Tonali proviene da Inter News 24.

