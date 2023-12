Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions contro l’Inter

PAROLE – «Se facciamo calcoli, perdiamo. È chiaro che siamo qui per giocarcela, per essere competitivi: dobbiamo scendere in campo per vincere. Non ci poniamo altro obiettivo se non essere competitivi: vogliamo giocare questa ultima giornata lottando per il primo posto con la finalista dell’anno passato. Sappiamo quanto vale l’Inter e rispettiamo una squadra storica come l’Inter, noi siamo una piccola realtà ma per me una grande Real Sociedad. No no, noi sentiamo pressione, perché vogliamo vincere. Conosciamo l’Inter, è una squadra che ha giocato la finale l’anno scorso, ma siamo dove siamo per merito nostro e ci giochiamo il primo posto con l’Inter. Domani voglio una partita competitiva, ma soprattutto voglio che proviamo a vincere. L’obiettivo è quello, è l’unica cosa a cui pensiamo. Inter squadra più forte in Italia Assolutamente, già prima di venire qui mi hanno intervistato in Italia e mi son fermato, gli ho detto: se guardiamo i singoli, non scendiamo neanche in campo. Parliamo di una squadra top, una rosa top, un allenatore top: però all’andata siamo riusciti a essere competitivi e siamo stati gli unici a farli soffrire davvero in questa stagione. Vedremo se riusciremo a ripeterci».

