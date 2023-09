Le fotografie sull’allenamento dell’Inter prima della partenza per San Sebastian in vista della sfida di domani contro il Real Sociedad

L’Inter è pronta a partire per San Sebastian: vigilia della partita contro il Real Sociedad per l’esordio in Champions League.

Ecco le fotografie di Lautaro e compagni prima della partenza. Si prospetta domani una grande battaglia.

L’articolo Real Sociedad-Inter, ultimo allenamento prima della partenza – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG