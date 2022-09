Rebic, non c’è ancora la data del rientro: le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Milan

Non c’è Ante Rebic nel gruppo rossonero che ieri pomeriggio è partito per Salisburgo per la prima di Champions: la situazione dell’attaccante croato è da monitorare giorno dopo giorno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

