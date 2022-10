Rischia di dover attendere ancora per il rientro Romelu Lukaku, è rebus dietro alle condizioni del belga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si interrogano sulle condizioni dell’attaccante. Out anche contro il Barcellona, la speranza è quella di riaverlo per la sfida di ritorno o ancora per la sfida dopo contro la Salernitana del 16 ottobre.

L'articolo Rebus Lukaku, slitta il rientro del belga: le ultime proviene da Calcio News 24.

