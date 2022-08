Grazie ai quattro gol realizzati dal Milan contro l’Udinese i rossoneri hanno eguagliato un re record alla prima di campionato

Grazie ai quattro gol realizzati dal Milan contro l’Udinese i rossoneri hanno eguagliato un re record alla prima di campionato

Infatti era dall’agosto 2010 contro il Lecce che il Milan non segnava almeno 4 gol nel match d’esordio stagionale in Serie A. Questa è solo la seconda volta che accade in questo secolo per i rossoneri. Quella volta il campionato finì….

The post Record Milan: ecco la statistica eguagliata da rossoneri alla prima giornata appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG