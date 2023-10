Nuovo investimento di RedBird IMI, società a capo del Milan: ecco il comunicato ufficiale e di cosa si tratta nel dettaglio

Attraverso un comunicato ufficiale, la RedBird IMI, azienda proprietaria del Milan, ha annunciato un nuovo investimento nel Front Office Sports. Ecco di cosa si tratta, nel dettaglio.

NEW YORK, NY – Front Office Sports (FOS), la principale organizzazione multipiattaforma di media e notizie che copre il business dello sport, ha annunciato oggi un investimento strategico da parte di RedBird IMI, una joint venture tra RedBird Capital Partners e International Media Investments focalizzata sulla creazione di aziende a forte crescita nei settori dei media, dell’intrattenimento e dello sport.

Front Office Sports, che copre le attività dell’industria sportiva da 324 miliardi di dollari, è il leader della categoria in termini di portata e coinvolgimento, con un’audience che genera oltre 150 milioni di visualizzazioni sui social, 35 milioni di letture di newsletter, 10 milioni di visualizzazioni di video e due milioni di pagine viste ogni mese. Inoltre, grazie a oltre 15 partner di distribuzione, i contenuti di FOS appaiono sugli schermi di oltre 50.000 edifici e luoghi di ritrovo in tutto il Nord America.

L’audience differenziata di FOS su più piattaforme ha attirato inserzionisti di primo piano come Chevrolet, Invesco QQQ, New Balance, Cisco, PwC, FanDuel, Pepsi, Wendy’s e Prudential.

«Il business dello sport è diventato onnipresente negli ultimi anni, permeando tutti gli angoli della cultura. Ora attira l’attenzione del pubblico e fa parte del consumo quotidiano di contenuti anche da parte dei fan più occasionali – ha affermato Adam White, fondatore e CEO di Front Office Sports -. Le fondamenta della nostra azienda sono state costruite su una profonda comprensione e connessione con questo cambiamento e hanno da tempo influenzato la nostra strategia editoriale e lo sviluppo dei prodotti. Mentre entriamo in questa fase successiva di espansione, siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Jeff Zucker, una delle più grandi menti del settore dei media».

Jeff Zucker, CEO di RedBird IMI, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di FOS come co-presidente, insieme a Jason Stein, managing partner di SC Holdings. «Il team di Front Office Sports ha costruito un’impressionante piattaforma per il giornalismo aziendale sportivo e sono entusiasta di aiutarla a crescere negli anni a venire – ha affermato Jeff Zucker -. Il pubblico è più interessato che mai al business dello sport e questo investimento consentirà a Front Office Sports di creare contenuti di notizie ancora più avvincenti che attirino le persone».

SC Holdings, il primo investitore di FOS, continuerà a detenere una quota di minoranza significativa nell’azienda. «Front Office Sports è diventato un leader indiscusso e una voce importante nel panorama in crescita dei media sportivi. Siamo stati tra i primi a credere nel loro approccio nel coprire lo sport in un modo che avrebbe influenzato i leader aziendali e informato i fan – ha affermato Jason Stein, fondatore di SC Holdings – Questa credibilità nei confronti di un pubblico molto ambito continuerà a separarli man mano che espandono il business».

FOS è stata eletta come “Fast Company’s Most Innovative Companies” nel 2021, come “AdWeek’s Hottest in Sports” nel 2022 e inserita nella lista “Inc. 5000” nel 2023, che riconosce le aziende private a più rapida crescita in America.

Informazioni su Front Office Sports

Front Office Sports è la principale organizzazione multipiattaforma di media e notizie sul mondo dello sport, con un’audience che ogni mese genera oltre 150 milioni di visualizzazioni sui social, 35 milioni di letture di newsletter, 10 milioni di visualizzazioni di video e due milioni di visualizzazioni di pagine. Inoltre, grazie a più di 15 partner di distribuzione, i contenuti di FOS appaiono sugli schermi di oltre 50.000 edifici e sedi in tutto il Nord America. Front Office Sports è stata eletta come “Fast Company’s Most Innovative Companies” nel 2021, come “AdWeek’s Hottest in Sports” nel 2022 e inserita nella lista “Inc. 5000” nel 2023, che riconosce le aziende private a più rapida crescita in America.

Informazioni su RedBird IMI

RedBird IMI è una joint venture tra RedBird Capital Partners, una società di private equity con sede a New York fondata e guidata da Gerry Cardinale, e International Media Investments (IMI), una società di media globale con sede ad Abu Dhabi. RedBird IMI si concentra sugli investimenti in società di primo piano nei settori dell’informazione, dei media, dell’intrattenimento, dello sport e degli eventi dal vivo.

