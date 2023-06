Le parole di Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e allenatore della Reggiana, sulla prossima stagione

Alessandro Nesta ha parlato della Reggiana, neopromossa in Serie B, a a Sky Sport.

PAROLE – «La Nazionale e le Nazionali in generale hanno avuto anni così e così ma il talento in Italia c’è uscirà e torneremo alla grande. Reggiana Sono stato due anni a casa, ho avuto chiamate ma non sono mai tornato. Questa è una chiamata interessante, una piazza con grande storia e penso che per me sia una grandissima occasione, che non mi sono fatto scappare. Obiettivi? Per prima cosa dobbiamo pensare a salvarci, la società ha fissato l’obiettivo e con umiltà dobbiamo credere in questo. Poi nel calcio può succedere di tutto e si può sognare, ma la prima cosa è salvarsi».

