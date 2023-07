E’ caos totale in casa Reggina, come conferma anche il Consigliere Comunale Massimo Ripepi: le sue dichiarazioni

Caos totale in casa Reggina, come confermato dal Consigliere Comunale Massimo Ripepi a Strettoweb.com.

LE PAROLE – «Ci hanno preso in giro, Cardona è in silenzio totale cosi come Saladini. Non pensate che la soluzione sia il tizio di Roma. I migliori stanno andando via tutti, figuratevi che i calciatori hanno messo 100 euro ciascuno per mangiare per il ritiro».

