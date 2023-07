Tra gli obiettivi del mercato estivo del Milan c’è Reijnders. La trattativa per il centrocampista entra nel vivo

Tra gli obiettivi del mercato estivo del Milan c’è Reijnders. La trattativa per il centrocampista entra nel vivo:

come riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati contatti ufficiali tra i rossoneri e il club olandese, la cui richiesta economica si aggira tra i 18 e i 20 milioni. Al momento hanno già rifiutato 14 milioni più bonus dalla Spagna e dall’Inghilterra. Per il calciatore è arrivato il via libera dopo il meeting tra la dirigenza e Stefano Pioli, sui cui l’allenatore ha dato l’ok.

