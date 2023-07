Reijnders Milan, l’Az Alkmaar adesso gioca al rialzo: aumenta il prezzo del centrocampista che piace ai rossoneri

Il Milan continua a lavorare per Reijnders ma l’operazione, seppur ben avviata, non è ancora vicina alla chiusura. E in queste ultime ore sono arrivate importanti novità.

Come riportato da Sky Sport, si continua a trattare con il club olandese: ballano sempre 5 milioni di euro, ma ora la richiesta dell’Az si è alzata da 18-20 a 25 milioni di euro.

