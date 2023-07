L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così di quello che poteva essere lo scambio in casa Inter tra Brozovic e Kessié

Nell’editoriale su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato di quello che poteva essere l’affare Kessié-Brozovic in casa Inter.

LE PAROLE – «Il rapporto tra Brozovic e l’Inter si era lacerato in modo irrimediabile già nelle settimane antecedenti al Mondiale in Qatar. Lo scambio Brozovic-Kessié era assolutamente alla portata, ma senza arrivare a un accordo per apparecchiare la tavola»

L’articolo Pedullà: «Brozovic? Scaricato dall’Inter già a gennaio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG