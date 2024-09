Tijani brilla nuovamente e firma la sua seconda rete durante questa pausa per le nazionali giocando in orange da trequartista. Fonseca prende appunti

Nel panorama calcistico odierno, emerge una nuova stella pronta a brillare nei cieli del calcio internazionale. Tijjani Reijnders, centrocampista dalla tecnica sopraffina, sembra finalmente trovare la sua strada verso il gol, mostrando significativi miglioramenti che fanno ben sperare i tifosi del Milan. Con due reti segnate in altrettante partite con la nazionale olandese, Reijnders si sta dimostrando un giocatore da tenere d’occhio, capace di incidere non solo con le sue abilità di playmaker ma anche finalizzando le azioni offensive.

Una svolta attesa

L’ultimo periodo ha visto Reijnders trasformarsi, segnando prima contro la Bosnia e poi raddoppiando il piacere con un gol nella sfida contro la Germania. Questi successi non sono solo una coincidenza ma il frutto di un lavoro costante e di una crescente confidenza in campo. Il gol realizzato contro la Germania, dopo appena due minuti dall’inizio, evidenzia questa nuova vena realizzativa che non può che rallegrare i sostenitori rossoneri e l’allenatore Paulo Fonseca, che vede in Reijnders una figura chiave del suo scacchiere tattico.

Paulo Fonseca

Un talento in maturazione

Nonostante alcune criticità nella fase difensiva, come il posizionamento e l’interpretazione delle azioni avversarie, Reijnders brilla per eleganza e capacità di gioco. Le sue prestazioni sono state costantemente di alto livello, come dimostrano i dati relativi ai passaggi progressivi, alla precisione nei passaggi e ai palloni recuperati. Tuttavia, l’efficacia sotto porta rappresentava un aspetto su cui migliorare, dato il basso numero di tiri inquadrati rispetto ai tentativi totali. Ma con le recenti prestazioni, sembra che stia trovando la chiave giusta anche in questa componente del suo gioco.

Tra sogno e realtà

L’esperienza in maglia arancione, dove ha potuto approcciarsi al ruolo di trequartista, mostra quanto Reijnders possa esprimersi al meglio, sfruttando la sua abilità nel dribbling, nella visione di gioco e nella finalizzazione. La capacità di creare spazi e di sfruttare le opportunità in contropiede, come dimostrato nel gol alla Germania, si sposa perfettamente con il tipo di calcio promosso dal Milan.

Nel cuore dei tifosi si accende la speranza che Reijnders possa essere l’erede di icone calcistiche come Johan Cruijff, non solo per il numero di maglia ma per l’effettivo apporto in campo e la capacità di lasciare un segno indelebile nella storia del club. Questi due gol con la nazionale potrebbero rappresentare la definitiva svolta per un giocatore che si dimostra pronto a scalare le vette del calcio internazionale, portando con sé il sogno di una fanbase che attende di rivedere il Milan tra le grandi protagoniste d’Europa.

