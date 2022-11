Stephan Reiter, AD del Salisburgo, ha parlato del grande numero di tifosi che arriveranno a San Siro mercoledì: è record

Intervenuto ai canali ufficiali del Salisburgo, l’AD Reiter ha dichiarato:

«Siamo entusiasti che così tanti tifosi vengano a Milano per sostenere la nostra squadra in una partita così importante. Organizzare questo viaggio con il maggior numero di tifosi che l’FC Red Bull Salzburg abbia mai portato in trasferta è un risultato organizzativo straordinario. Negli ultimi anni ci siamo ulteriormente sviluppati anche in questo settore insieme al nostro partner Travel Birds e ci aspettiamo una serata indimenticabile allo stadio di San Siro».

The post Reiter, AD del Salisburgo «San Siro trasferta da record per il nostro club» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG