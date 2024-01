Domenica contro la Fiorentina il regista titolare sarà l’albanese per via della squalifica di Hakan Calhanoglu.

L’ex commissario tecnico dell’Albania Edy Reja ha parlato di Kristjan Asllani alla Gazzetta dello Sport; l’allenatore infatti è stato colui che lo ha lanciato in nazionale dove ora è un titolare fisso. “Anche se ha giocato poco, non ha smarrito certe doti straordinarie: ha visione, pensa in verticale, vede la luce per mettere la palla giusta. Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l’Inter può stare tranquilla con Kristjan: in lui vedo ancora margini di miglioramento incredibili”.

Kristjan Asllani

Cosa può migliorare

“La gestione della palla e della partita, come normale che sia. Più che dire quali siano i margini, bisogna chiedersi come fare a crescere: basterebbe solo giocare di più. Quando gli dicevo che all’Inter era un po’ chiuso, lui mi rispondeva: “Mister, qua imparo ogni giorno…”. Forse ha ragione lui, allenarsi con tanti campioni ti dà qualcosa in più. E alla fine, con tanta determinazione e qualità, troverà il suo spazio“.

Il consiglio

“Ha grande personalità dentro al campo, dove conta. Non ha paura, anzi a volte devi pure placarlo un po’: se devo trovare un difetto è che, proprio per dimostrare a tutti di poter essere titolare, a volte esagera nel tentare il colpo. Il consiglio è sempre lo stesso, giocare facile, e so che mi ascolterà…

L’articolo Reja: “Asllani può sostituire Calhanoglu, l’Inter può stare tranquilla, pensa in verticale e vede la luce per mettere la palla giusta” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG