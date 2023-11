Renato Veiga Milan l’ultima idea per il centrocampo della formazione di Pioli: le ultimissime in casa rossonera

È Renato Veiga l’ultima idea in casa Milan per rinforzare il centrocampo della formazione di Pioli a stagione in corso.

I rossoneri, come riportato da Sky Sport, continuano a monitorare molto attentamente il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Basilea. Su di lui, ovviamente, c’è molta concorrenza.

