Il match di Europa League Rennes-Milan termina 3-2 per i padroni di casa, i rivali dell’Inter passano il turno di Europa League, il riassunto

Si è concluso in questo istante il match di Europa League Rennes-Milan. La squadra francese vince contro quella di Stefano Pioli, ma viene ugualmente eliminata dalla competizione in favore del risultato dell’andata. A San Siro infatti, una settimana or sono i rossoneri avevano trionfato per 3-0.

Per i padroni di casa a dire il vero fa tutto Benjamin Bourigeaud. Il talento francese firma infatti la tripletta, con due gol su azione ed uno su rigore. Troppo poco però, per i rivali dell’Inter infatti vanno a segno Luka Jovic al minuto 22 e Rafael Leao al 58.

L’articolo Rennes Milan 3-2, i rossoneri perdono ma passano il turno: cosa è successo proviene da Inter News 24.

