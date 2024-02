Rennes Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Roazhon Park nel ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24. Retroscena

Rennes Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Roazhon Park, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24.

18:10 – Inizia il riscaldamento del Milan pre partita – subito protagonisti Leao e Giroud. Entrambi si divertono con qualche palleggio, il portoghese tenendo anche il pallone in equilibrio sulla testa, il francese provando una serie di controlli solo con il tacco.

18:23 – Tutta la concentrazione e la carica di Matteo Gabbia nei momenti che precedono il match durante il riscaldamento

18:27 – Siparietto tra Leao e Jovic durante la sessione di torello nel riscaldamento pre partita. Il portoghese ha provato a soffiare il pallone al serbo che lo ha allontanato con una piccola spinta. Nessuna malizia o cattiveria, semplice scherzare tra compagni, come dimostrato anche dalle risate di entrambi

18:30 – Leao ha giovani estimatori anche il Francia: un piccolo tifoso espone un cartellone con la richiesta in lingua francese la maglia del talento del Milan

18:33 – Ibrahimovic sempre al fianco dei rossoneri. Prima il pranzo Uefa, poi sul pullman che ha portato la squadra allo stadio per respirare insieme ai vecchi compagni di gioco l’atmosfera della partita, poi a bordo campo per vivere fino all’ultimo secondo il riscaldamento del Milan.

18:45 – Prima del calcio d’inizio Milan riunito in cerchio con Kjaer che carica il resto dei compagni

18:46 – Inizia il match

18:52 – Pioli chiede alla squadra anche di palleggiare non solo di accelerare sempre, in particolare a chiesto un sacrificio anche a Leao e Pulisic un sacrificio in copertura

18:58 – Florenzi, Kjaer e Gabbia si stanno parlando per gestire meglio le posizioni in campo, per coprire meglio le distanze. Posizioni che stanno mancando anche a centrocampo

19:05 – Predica calma Pioli – ha chiesto a Florenzi e Theo Hernandez di non andare in sovrapposizione quando attaccano Leao e Pulisic, non vuole che la squadra si sbilanci troppo

