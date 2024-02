È iniziato il count down per Rennes Milan di Europa League. Siparietto tra Leao e Ibrahimovic durante il walk around

Manca sempre meno al match valido per gli spareggi di ritorno di Europa League 2023-24 tra Rennes Milan. I rossoneri sono arrivati al Roazhon Park per il consueto walk around della vigilia.

Duante quest’ultimo da sottolineare il siparietto tra Ibrahimovic e Leao. Come riportato da Sky Sport lo svedese si è avvicinato al portoghese, c’è stato un lungo confronto con l’ex rossonero che ha dato consigli e indicazioni anche a gesti, all’attuale attaccante.

