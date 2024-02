Le parole di Julien Stephan, tecnico del Rennes, dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Milan

Julien Stephan ha parlato in conferenza stampa dopo Rennes Milan. Di seguito le sue parole.

DELUSIONE O ORGOGLIO – «Tanto orgoglio. Abbiamo preso tanti rischi, ma dovevamo recuperare, c’erano rischi calcolati. Di fronte avevamo una squadra molto brava, con moltissimo talento, quindi complimenti al Milan che ha meritato nei due match di passare il turno»

EMOZIONI – «Ci sono state tante emozioni, ma anche tante frustrazioni per aver preso gol subito dopo averli segnati. Giocare in questo modo era l’unico modo per vincere. Però il Rennes ha vinto contro il Milan: è la più grande vittoria del Rennes in Europa. Ho visto tante persone contente. Magari il loro secondo gol è stato un po’ fortunato»

RIMPIANTI – «No, la partita di andata è finita in 3 minuti ad inizio secondo tempo»

