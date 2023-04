Repubblica – Inter, spunta Juric per il dopo Inzaghi. In corsa altri quattro nomi per la panchina nerazzurra

Che non sarà Conte il prossimo allenatore dell’Inter è quasi certo: le porte della sede di viale Liberazione non sono girevoli, e il salentino se n’è andato pretendendo una ricca buonuscita. Per il resto, nulla è impossibile. Thiago Motta è in trattativa col Bologna per il rinnovo, ma una chiamata interista potrebbe tentarlo. Juric è un esperto di difesa a tre.

De Zerbi a Milano piace da sempre e tanto, ma a lui piace la Premier League. Pochettino non ascolterà proposte fin quando non sarà certo il futuro della panchina del Real. E resta la suggestione Mourinho, che fa sognare gli interisti ma un po’ anche li spaventa. A riportarlo è La Repubblica.

L’articolo Repubblica – Inter, spunta Juric per il dopo Inzaghi. In corsa altri quattro nomi proviene da Inter News 24.

