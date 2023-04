Bastoni, la Juve si informa sulla situazione rinnovo del centrale azzurro. Ma l’Inter e il giocatore…

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe guardando con molta attenzione alla situazione di Bastoni, difensore che andrà in scadenza con l’Inter nell’estate del 2024 e che ancora non è sicuro di rinnovare con i nerazzurri.

Marotta vorrebbe evitare un nuovo caso Skriniar e, per questo, sarebbe pronto a privarsi del giocatore se non dovessero arrivare aperture di sorta sul prolungamento. Decisiva sarebbe però, in quel caso, la volontà dello stesso centrale: il rapporto con i tifosi potrebbe portarlo a rifiutare la corte bianconera.

L’articolo Bastoni, la Juve si informa sulla situazione rinnovo. Ma l’Inter e il giocatore… proviene da Inter News 24.

