Bonolis: «Senza il quarto posto Zhang si sente male. Juve? Temo l’arbitro». Queste le parole del noto tifoso nerazzurro

Paolo Bonolis, noto conduttore tv e grande tifoso nerazzurro, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dell’Inter, delle ultime sconfitte e del futuro di Inzaghi.

CRITICHE – «Leggo tante critiche all’Inter, ma a parte il Bologna, tutte le altre partite le ha dominate, ha avuto un sacco di occasioni ma la palla non è entrata. Nelle ultime tre di A su 62 tiri ha segnato solo un gol, su rigore, allo Spezia. Ho letto che dovrebbe allenare il ‘cinismo sottoporta’, ma quello non si allena: ce l’hai oppure no».

FUTURO INZAGHI – «Non so se ci siano acredini nello spogliatoio, ma a dieci giornate dalla fine, in un campionato interrotto dal Mondiale, non penso che sia la cosa migliore cacciare l’allenatore. Chiaro, il tifoso non è contento, ma secondo me è più importante pensare di ricostruire partendo dai giovani, senza essere ghiotti di vittorie istantanee».

PROSSIMO ALLENATORE – «In futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa, purtroppo abbiamo diversi giocatori nello stesso ruolo, come Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre Correa potrebbe entrare nel cast di “The Others” (film del 2001 a tema fantasmi, ndr). Dumfries, poi, ha fisico ma non intelligenza tattica da A e Lukaku ha avuto troppi infortuni. Il gioco è prevedibile, scontato, ci manca un trequartista che salti l’uomo come Brahim Diaz».

CHAMPIONS – «Al quarto posto: se non lo raggiunge, per Zhang si mette male! Non sarà facile, c’è una bella concorrenza con Roma, Milan e Lazio».

JUVENTUS – «Mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio. Vorrei scendere in campo anch’io, ma non posso, ho quasi 62 anni, una “certa”!».

L’articolo Bonolis: «Senza il quarto posto Zhang si sente male. Juve? Temo l’arbitro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG