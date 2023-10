Le parole di Carlo Nohra, responsabile della Saudi Premier League sulla richiesta delle squadre arabe di giocare in Champions League

Carlo Nohra, responsabile della Saudi Premier League era ospite del Festival dello Sport di Trento, dove ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it. Di seguito le sue parole sulla richiesta delle squadre saudite di giocare in Champions League.

«Domanda cattiva… Diciamo che la Champions League è ovviamente il modello da seguire per noi. Però noi non vogliamo solo copiare, vogliamo creare qualcosa di nostro. Stiamo attenti a ciò che succedere nella geografia calcistica, ma la priorità, nel breve e nel medio periodo, è quella di costruire un prodotto valido, appetibile, riconosciuto. Poi si vedrà. Ma al momento non c’è nessuna intenzione da parte nostra di muoverci verso l’Europa»

