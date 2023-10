Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, sulla sua esperienza nello staff di Antonio Conte al Chelsea

In una intervista rilasciata a Sky Sport, Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, ha parlato del suo periodo nello staff di Conte al Chelsea. Di seguito le sue parole.

«Dopo l’esonero dal Tottenham, ho chiesto a Conte se voleva passare al Venezia a darmi consigli! (ride, ndr) Lo ringrazierò sempre, in Premier mi ha fatto vivere esperienze fantastiche, e in più, firmando all’Inter, mi ha dato la possibilità di vincere lo scudetto con la mia squadra del cuore: mi ha insegnato anche a gestire i grandi campioni, questo mi è stato utile quando sono approdato allo Spartak. Ed ecco, li è stato il più bel trofeo vinto, per tanti motivi: stare li con il conflitto russo-ucraino non era facile, la mia famiglia era costantemente in ansia, anche la Farnesina mi chiamava continuamente chiedendomi di rientrare. Ringrazio tanto mia moglie per il supporto che mi ha sempre dato»

