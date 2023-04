L’Inter rimane fortemente sulle tracce di Matteo Retegui in ottica calciomercato. Il padre arriverà in Europa prossimamente

Il futuro di Mateo Retegui potrebbe essere all’Inter. I nerazzurri hanno cominciato da tempo la corte all’attaccante del Tigre. Come rivelato da FcInterNews, il padre del calciatore farà visita in Europa nei prossimi dieci giorni.

È lì che verrà deciso (almeno in parte) il futuro del figlio. Tra le tappe in programma per avviare i dialoghi con i club interessati ci sarebbe la Spagna e l’Italia.

L’articolo Retegui-Inter: a breve il padre sarà in Europa. Incontro con i nerazzurri? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG