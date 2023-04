Sfida di calciomercato tra l’Eintracht Francoforte e l’Inter per portare alla propria corte l’attaccante del Tigre Retegui

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter continua a spingere per portare a Milano l’attaccante italo-argentino Retegui, ma non sono i soli sul nuovo attaccante della Nazionale.

Infatti c’è anche l’interesse del Francoforte, ma sia per le intenzioni del calciatore di venire in Italia che per l’offerta dell’Inter (dove potrebbe comprendere anche uno scambio), il futuro si sta colorando di nerazzurro.

L’articolo Retegui-Inter, serve superare l’ostacolo Francoforte proviene da Inter News 24.

