Molte voci di mercato nei confronti dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri: addirittura anche un forte interesse dell’Inter

Il futuro di Maurizio Sarri sembra saldo sulla panchina della Lazio, e di fronte a ciò non mancano dei veri e propri corteggiamenti di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci dovrebbe essere addirittura l’Inter se nel caso non volesse trattenere Simone Inzaghi per la stagione 2023/2024: un futuro che si deciderà soprattutto in Champions League.

L’articolo Sarri-Inter, sarà lui il prossimo allenatore nerazzurro? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG