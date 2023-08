Il nuovo attaccante del Genoa Mateo Retegui, in passato accostato all’Inter, menziona il Toro tra i suoi attaccanti preferiti.

Mateo Retegui è stato intervistato da Sky Sport dopo il suo passaggio al Genoa. “Per me la scelta di Mancini è stata una sorpresa”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Ho scritto un messaggio al mister per la fiducia e la possibilità che mi ha dato di vestire la maglia dell’Italia mi ha fatto sentire a casa, lui, i miei compagni e tutto lo staff. E mi ha risposto di segnare tanti gol. Potevo essere dell’Inter? Non lo so, in Argentina io ero focalizzato sulla mia squadra e mio papà si occupava di tutto. Quali sono gli attaccanti che mi ispirano? Kane e Haaland sono di livello alto, poi dico pure Lautaro“.

