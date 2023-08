Juan Cuadrado prova a candidarsi per una maglia da titolare per la prima stagionale dell’Inter contro il Monza: la scelta di Inzaghi

Dopo un ottimo precampionato, uno degli ultimi arrivati in casa Inter, Juan Cuadrado, prova a strappare una maglia da titolare per la prima di campionato contro il Monza. Nonostante il colombiano continui a fare vedere ottimi segnali anche in allenamento, Simone Inzaghi è intenzionato a prendere un’altra scelta.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, per la prima gara della stagione, il tecnico nerazzurro sta pensando di schierare dal primo minuto Denzel Dumfries come esterno destro. L’olandese è in leggero vantaggio sull’ex Juve, che qualora partisse dalla panchina, sarebbe comunque un’importante arma a disposizione dell’allenatore a gara in corso.

L’articolo Verso Inter-Monza, Cuadrado scalpita ma la scelta di Inzaghi va su un altro: le ultime proviene da Inter News 24.

