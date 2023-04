Retegui, patto con l’Inter per il futuro. La carta Colidio può aiutare la trattativa con il Tigre: le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c’è tanta concorrenza per Retegui, ma l’Inter ha una carta per poter convincere il club argentino, cedere a titolo definitivo Facundo Colidio per sbloccare definitivamente la trattativa.

Ausilio e Baccin, dirigenti nerazzurri, avrebbero strappato un patto di priorità con la punta: in caso di qualsiasi offerta o decisione diversa da quella che porta in viale della Liberazione, l’Inter sarà informata immediatamente.

L’articolo Retegui, patto con l’Inter per il futuro. La carta Colidio può aiutare: le ultime proviene da Inter News 24.

