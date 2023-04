Zhang vestito da “rapper” a Empoli. Il presidente nerazzurro è stato fermato all’ingresso

Repubblica ha reso noto un curioso retroscena che riguarda il presidente dell’Inter Steven Zhang, che domenica scorsa a Empoli non era stato riconosciuto, all’ingresso in tribuna, per via dell’abbigliamento stile rapper.

