Con la sentenza della giustizia sportiva ancora in sospeso per quanto riguarda gli stipendi i Bookmakers cancellano la quota della Juventus per la retrocessione in B.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, tutti i book di scommesse hanno tolto la quota che vede la retrocessione in serie cadetta dei bianconeri.

