Alberto Polverosi, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del mercato Juve.

PAROLE – «Come Sarri, e forse più di Sarri, è il suo corregionale Allegri a sperare che il mercato della sua squadra si concluda prima della chiusura ufficiale. Se il laziale sa almeno come ripartire sul piano tattico (4-3-3 e principi invariati), lo juventino, che percorre la strada opposta, ovvero sono le caratteristiche dei giocatori a determinare la tattica, vaga nel buio. Non sa ancora chi sarà il suo centravanti, non sa se Vlahovic va via e arriva Lukaku, non sa se Chiesa resta e non sa nemmeno (ma in questo caso il mercato c’entra poco) quando potrà riavere Pogba. Con Dusan si gioca in un modo, con Romelu in un altro».

